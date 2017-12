Van ’t Schip ziet Saymak vechtlust en plan B van PEC Zwolle bekronen

,,Het is weer gebleken dat de ploeg zich goed terug kan vechten”, aldus Van ’t Schip, die met PEC bij 10 van de 26 punten tegen een achterstand had aangekeken. ,,Dit is een kwaliteit die we inmiddels meerdere malen hebben laten zien. We doen het niet alleen met mooi voetbal. Plan B werkte vandaag ook. Dat was mooi om te zien.”

Comeback

Strot

Van ’t Schip: ,,Wij hadden niet het normale spel dat we graag spelen. We begonnen ook minder aan de tweede helft. We hadden in de rust al besloten dat we opportunistischer moesten spelen om wat meer ruimte te creëren. Uiteindelijk hebben we na de wissels in de laatste fase Utrecht bij de strot gegrepen. Het publiek ging erachter staan. Dat was weer fantastisch. In die fase was de goal van Mustafa meer dan verdiend. Over het geheel genomen moet je tevreden zijn met dit punt. Helemaal als je met 1-0 achter komt te staan tegen een goed georganiseerde ploeg als Utrecht.”