Van ’t Schip ziet stootkracht ontbreken om te stunten bij Ajax

Kansloos

PEC leek na een vroege treffer van Klaas-Jan Huntelaar af te stevenen op een kansloze en grote nederlaag tegen het ultra-aanvallende Ajax. ,,Ik vond ons in de eerste minuten nog aardig beginnen. Daarna kwam er een fase waarin we ver achteruit gedrukt werden. Toen waren we het even kwijt en kwamen we ook goed weg. Dan blijf je in de wedstrijd en dan zie je ook dat we ons goed onder de druk uit kunnen spelen.”