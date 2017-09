Van toptalent tot ideale invaller: 'Ik had mijn carrière anders uitgestippeld'

Vader Hans Nijland, directeur bij tegenstander FC Groningen, fluisterde al eens dat de loopbaan van zijn zoon Stef er waarschijnlijk heel anders uit was komen te zien als hij in 2008 onder de vleugels van de geïnteresseerde Louis van Gaal van AZ was gekropen. ,,Mijn hele carrière flitst met enige regelmaat door mijn hoofd. Wat als ik niet voor NEC koos of wat als ik vaker fit was, denk ik dan. Maar daar heb ik niks meer aan."

PSV telde in 2008 miljoenen neer voor de Groninger, omdat de club in hem de nieuwe Arjen Robben zag. ,,Zo ervoer ik het zelf niet", zegt Nijland. Na een aardig begin hield een liesblessure hem bijna een half jaar aan de kant. De elegante spelmaker werd verhuurd. Aan Willem II en NEC. ,,Toen kreeg ik een periode waarin ik van de ene blessure in de andere viel. In de periodes dat ik me goed voelde bij PEC, had ik met concurrenten als Necid en Veldwijk te maken. Zo groei je nooit naar de dertig wedstrijden toe, went je lichaam niet aan die belasting en blijf je in een bepaalde cyclus hangen. Toch geloof ik nog steeds dat het erin zit."

In Zwolle pendelt hij daarom al 4,5 jaar tussen de basis, de reservebank en de ziekenboeg. Het dartelende toptalent fungeert nu vooral als reservespits. Tegen VVV-Venlo evenaarde hij vorige week de 97 invalbeurten van Regilio Simons in de eredivisie . ,,Ik ben niet trots op dat record, maar het is zo. Ik had het allemaal anders uitgestippeld. Bij PSV rook ik aan de Champions League. Ik ben tactisch goed onderlegd, technisch zou ik dat absoluut aankunnen, maar fysiek heeft het me niet meegezeten. Het is dan gemakkelijk om te zeggen dat ik er niet het maximale heb uitgehaald. Maar dan moet je wel weten hoe mijn carrière is gelopen. Ik heb er op mijn manier alles aan gedaan. Altijd."

Feyenoord-FC Groningen , 27 januari 2008

,,In mijn eerste wedstrijd in De Kuip ging ik in twintig minuten wel drie keer alleen op Henk Timmer af. Ik schoot op de paal en één keer liet hij de linkerhoek helemaal open. Toen ik de bal inschoot, lag hij daar ineens. Ik dacht: 'Hoe kan dit?' Het bleef 1-1. We hadden met Groningen kunnen winnen van Feyenoord. Ik zat met het shirt over mijn hoofd in de kleedkamer en ook in de bus baalde ik nog dat ik de winnende niet had gemaakt. Ron Jans kwam bij me en zei: 'Je moet eens naast Erik Nevland gaan zitten en hem vragen of hij ooit zulke kansen heeft gemist.' Ik had een leuk en open gesprek met hem en met een brede lach ging ik weer naar mijn plek. Ron en Erik zullen het al wel vergeten zijn, maar deze wedstrijd zal me ook hierdoor altijd bijblijven."

PEC Zwolle-Vitesse , 24 augustus 2014

,,In de voorbereiding vertelden Gerard Nijkamp en Ron Jans me dat ik misschien een vertrek moest overwegen. Uit nood begon ik in de spits en maakte ik de winnende goal in de Johan Cruijff-schaal. Ik heb ze toen gezegd: 'Ik blijf'. Ron vertelde later dat er een spits bijkwam. Tomas Necid dus. Ik speelde de eerste wedstrijden nog in de basis en dat ging goed. We wonnen ook. Toen Necid arriveerde, werd ik meteen gepasseerd. Ik was boos. Ik heb vorig jaar ook eens gehad dat ik mezelf fit vond, maar de trainer niet. Toen schopte ik een bal weg en liep ik boos naar binnen. Bram zei toen dat Ron me wilde spreken. 'Ik ben er wel even klaar mee', riep ik. Na het douchen zei Ron dat er iemand geblesseerd was geraakt en ik toch bij de selectie zat. Daar hebben we beiden hard om gelachen toen. Ik ben wat dat betreft de ideale speler om te passeren. De oorlog breekt dan niet uit, terwijl ik wel kwaliteiten heb om iets te forceren. Ik ben meer van de zinvolle argumenten. Tegen Vitesse was ik extra getergd. Ik scoorde en die ontlading toen ik bij de supporters kwam, was echt geweldig."

PEC Zwolle-Cambuur , 7 maart 2015

,,Dit is de wedstrijd waar ik door supporters het vaakst aan herinnerd word. Het is ook mijn enige hattrick geweest in de eredivisie. En dat in nog geen twintig minuten tijd. Die vergeet ik dus niet meer. Ik weet nog dat ik na de wedstrijd in de catacomben om de wedstrijdbal vroeg aan scheidsrechter Bas Nijhuis. 'Heb jij een hattrick gemaakt dan', vroeg hij. Waar die bal ligt? Mijn broer heeft in een tuin een museumpje gebouwd. Ik geloof dat hij hem daar bewaart. Alles lukte deze wedstrijd. Ik kijk de beelden heel af en toe terug. Dat doe ik vaker als ik even niet lekker in mijn vel zit."

PEC Zwolle-Heracles Almelo , 7 november 2015