Van zorgenkind tot redder: Polletje heeft Van der Hart mentaal gevormd

,,Het zelfvertrouwen dat ik op het moment uitstraal, heb ik eerder ook gehad. Vorig jaar kreeg ik de kans alleen niet om het te laten zien. Dat was moeilijk, maar ik heb niet overwogen te vertrekken. Ik heb er voor mezelf op trainingen steeds weer het maximale uitgehaald. Dat betaalt zich uit nu de kans is gekomen. Natuurlijk ben ik beter geworden, maar het is niet zo dat ik slecht was. De kritiek op mij was in mijn optiek alleen niet altijd terecht. Er werd alleen gekeken naar dingen die minder gingen, terwijl ik hiervoor ook goed hebt gekeept. Mijn pech is geweest dat ik na mijn eerste jaar bij Go Ahead Eagles werd afgeschreven, terwijl ik daarvoor nog als de opvolger van Jasper Cillessen werd gezien. Voor velen in Nederland krijg je dan geen tweede kans. Als je het stempel eenmaal hebt, kom je er niet meer vanaf.