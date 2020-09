Veel doelpunten, hoop spektakel: als PEC thuis tegen Feyenoord speelt, levert dat altijd knotsgekke duels op

OEFENWEDSTRIJD Opmerke­lijk maar waar: Wouter Marinus maakt een doelpunt in het shirt van HHC

7 augustus Wouter Marinus is 25 jaar en voor zijn gevoel nog altijd profvoetballer. Maar een club heeft de aanvallende middenvelder voorlopig niet. Daarom is hij opgedoken bij HHC, waar hij na een week training scoort in het oefenduel tegen SC Heerenveen O21 (3-0).