Verdediger na zes maanden in de schaduw ineens weer in de opstelling van PEC Zwolle

De Zwollenaren hebben in min of meer normale omstandigheden kunnen trainen voor de laatste week van de competitie, waarin drie wedstrijden worden gespeeld. In de komende week staan PSV (Hemelvaartsdag, 13 mei) en FC Groningen (zondag 16 mei) nog te wachten. ,,Het blijft ingewikkeld om veel dingen echt samen te doen. Maar we hebben wel een normaal partijspel kunnen spelen’’, stelt trainer Bert Konterman.

Flappentap

PEC kan hekkensluiter ADO zondag naar de Keuken Kampioen Divisie sturen. Maar Konterman heeft meer oog voor zijn eigen team, in zijn laatste week als hoofdtrainer. Prangende vraag blijft wie de barbecue moet betalen, volgende week maandag de afsluiter van het seizoen. De teller staat op drie punten, de selectie heeft nog twee zeges nodig om Konterman naar de flappentap te sturen.

Dankzij de terugkeer van Destan Bajselmani en Immanuel Pherai heeft de coach weer wat te kiezen. Bajselmani (21), die alleen in oktober in drie wedstrijden speelde, krijgt de voorkeur boven Rav van den Berg. Omdat ADO met buitenspelers speelt en omdat Konterman in de laatste ‘Engelse’ week zuinig wil zijn op zijn spelers. ,,De meeste jongens zijn het niet gewend om drie wedstrijden in acht dagen te spelen. En niet iedereen is topfit.’’

Strieder is terug

De tweede wijziging is de terugkeer van Rico Strieder in het elftal. Hij komt in de plaats van Dean Huiberts, die geblesseerd uitviel tegen Vitesse maar wel een deel van de wedstrijd kan spelen.

PEC laat Thomas Buitink revalideren bij zijn oude club Vitesse. Normaal gesproken komt de huurling (negen wedstrijden, twee doelpunten) in Zwolle niet meer in actie.

Opstelling: Mous; Bajselmani, Lam, Nakayama, Paal; Saymak, Strieder, Van den Belt; Drost, Tedic, Clement.