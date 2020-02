Verdediger Nakayama kopt PEC Zwolle boven de degradatiestreep

Een kopdoelpunt van Yuta Nakayama vlak voor rust was zaterdagavond genoeg voor PEC Zwolle om - al dan niet tijdelijk - uit de degradatiezone te kruipen. Tegen FC Groningen werd het 1-0.

Veertiende, op die plek op de ranglijst mag PEC de succesvolle zaterdag afsluiten. Afhankelijk van het resultaat van concurrenten Fortuna Sittard en VVV-Venlo kan daar een dag later weer verandering in komen. Maar voor nu waant de Zwolse club zich voor even ‘veilig’.

Corner

Dat dankte PEC aan een oplettend moment van Yuta Nakayama, die opnieuw een belangrijke schakel vormde in de solide vijfmansverdediging van de Zwollenaren. De Japanner ging mee naar voren bij een hoekschop, zette zijn hoofd tegen de bal en scoorde op slag van rust (1-0). Twee weken eerder, thuis tegen FC Utrecht, was Nakayama al verantwoordelijk voor de late gelijkmaker.

De avond begon minder prettig voor PEC, dat middenvelder Mustafa Saymak binnen een half uur kwijtraakte met een blessure. Trainer John Stegeman koos niet voor een gevestigde naam als invaller, maar bracht de jonge Jarni Koorman binnen de lijnen. De 20-jarige voetballer is dit seizoen actief in de beloften en maakte zijn debuut in de eredivisie.

Defensie staat goed

Voor en na het uitvallen van Saymak maakten PEC en Groningen er een schaakpartij van. Aftasten en vooral heel weinig weggeven. Dat deed het team van Stegeman een week eerder al succesvol bij Willem II (0-0) en ook een week later stond de defensie goed. Ondanks de absentie van de geschorste Thomas Lam en Kenneth Paal, wiens plekken werden ingenomen door routinier Bram van Polen – die bij zijn rentree in de basis het eredivisierecord van Alex Booij verpulverde (206de eredivisieduel) – en Sai van Wermeskerken.

Terwijl FC Groningen in de slotfase met moeite op zoek ging naar de gelijkmaker, verzuimde PEC de wedstrijd te beslissen. Zo miste rechtsback Gustavo Hamer oog-in-oog met Sergio Padt een opgelegde kans op 2-0 en speelde Mike van Duinen een counter heel slecht uit. Daardoor bleven de bezoekers, die in blessuretijd de paal nog raakten, in leven. Maar PEC overleefde, hield voor de tweede week op rij de nul, en klom na de eerste zege van 2020 uit de gevreesde degradatiezone.

PEC Zwolle-FC Groningen 1-0 (1-0). 43. Yuta Nakayama 1-0.