Verdediger PEC Zwolle zou basisplaats hebben, maar is te laat: ‘Hij moet excuses aanbieden’

Chirino zou aanvankelijk als rechtsback beginnen aan de wedstrijd. Omdat hij te laat was, koos trainer Johnny Jansen voor Lennart Czyborra als linksback en verschoof hij Bram van Polen naar de andere kant van het veld. ,,Hij was te laat, vandaar dat hij niet speelde”, stelt trainer Jansen na afloop.

,,Hij moet morgen voor de groep zijn excuses aanbieden, hij zal nog een boete krijgen zoals door de spelers is afgesproken en hij moet bij ons nog even op het matje komen. Dan moet hij weer verder”, verklaart de trainer. PEC Zwolle won zondagmiddag met 1-0 van FC Utrecht dankzij een rake strafschop van Ferdy Druijf.

,,Ik vond dat we het in de eerste helft redelijk tot goed onder controle hadden, we gaven weinig weg”, stelt trainer Johnny Jansen. ,,Ik vind dat het in balbezit nog beter kan. Soms willen we iets te gehaast de bal geven, dat kunnen we nog verbeteren.”