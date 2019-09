Verdedigingsfouten nekken PEC Zwolle Vrouwen in duel met Ajax

Lang genoot de ploeg van trainer Joran Pot niet van de voorsprong. Marjolijn van de Bighelaar kon via de onderkant van de lat, al snel de gelijkmaker binnenschieten. Keepster Nienke Olthof hielp Ajax vervolgens aan een voorsprong. Ze liet een ongevaarlijk schot glippen van Liza van der Most, waarna international Ellen Jansen simpel binnen kon tikken: 1-2.

Raak

Het moet gezegd, Zwolle liet het er niet bij zitten en de tweede treffer was wederom een fraaie: Marushka van Olst zette prima voor Rebecca Doejaaren kopte raak: 2-2. Maar het duurde niet lang voordat het derde Ajax doelpunt viel. In de Zwolse verdediging werd simpel de bal verspeeld: Iinia Salmi profiteerde.

Na rust was andermaal kolderiek verdedigen de oorzaak van een tegentreffer. Olthof kwam uit, maar miste de bal. Vanity Lewerissa liet die kans niet onbenut: 2-4. “We moeten meer volwassenheid tonen. In ieder geval zorgen dat we het tot de rust op 2-2 houden. Nu geven we de wedstrijd in de eerste helft weg. Toch maken we elke week stappen en ben ik ervan overtuigd dat het goed gaat komen”, aldus Bruinenberg.