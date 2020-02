Verhuurde Leemans volgt PEC op de voet: ‘Natuurlijk wil ik dat ze in de eredivisie blijven’

PEC dus. ,,Een aparte situatie”, noemde Leemans dat interviewtje enkele maanden later, na de doelpuntloze remise tussen ‘zijn’ clubs. ,,Ik had eigenlijk niks moeten zeggen op die vraag. Als ik RKC had geantwoord, was het ook niet goed geweest. Het is bij de fans van PEC in het verkeerde keelgat geschoten, dat is duidelijk. Natuurlijk wil ik dat zij ook in de eredivisie blijven. Ik kijk namelijk elke wedstrijd van PEC als we niet tegelijkertijd hoeven te spelen. Ik houd alles in de gaten. De spelers voelen toch als teamgenoten, omdat ik er de hele voorbereiding mee heb gedraaid. En zelfs nog een wedstrijd in de eredivisie heb gespeeld.”