'Verhuurde PEC-verdediger kan Almere City niet meer van dienst zijn'

Kvida hield de kwetsuur over aan de oefenwedstrijd met Tsjechië onder 20 tegen Nederland, die door zijn team met 3-1 werd gewonnen. De jonge verdediger maakte de 90 minuten wel vol, maar pas later werd meer duidelijk over de ernst van de blessure. De kans is groot dat Almere City FC dit seizoen geen beroep meer op Kvida kan doen.