Verloren zoon Mustafa Saymak laat PEC weer lachen: ‘Een echte bijdrage, dat heb ik wel gemist’

Mustafa Saymak wijst in de mixed-zone naar een Japanse verslaggever die teamgenoot Yuta Nakayama ondervraagt. ,,Ik dacht dat ik met Nĭ Hăo een woordje Japans sprak, maar dat blijkt Chinees, de taal van de aartsrivaal, te zijn”, grapt hij met een enorme grijns. De gulzige lach was gisteren terug bij Saymak en daar had hij alle reden toe. Nou, bijna alle reden dan. ,,Dit was nog geen PEC-voetbal. Na hun vroege goal dacht ik wel: we hebben niet het vertrouwen en de vorm om dit even om te draaien. We waren toen te voorspelbaar en speelden nog met teveel spanning.”