Verlost Luka Adzic PEC van de laatste plaats? ‘Als het hij vertrouwen krijgt, kan hij het verschil maken’

Toen Zoran Gavrilovic, eigenaar van eetcafé Het Weeshuys in Zwolle, aan zijn tante in Servië vertelde dat PEC Luka Adzic had overgenomen, hoorde hij aan de andere kant van de lijn direct de opwinding. Al had dat niet echt te maken met zijn voetbalkwaliteiten, lacht Gavrilovic. ,,Nee, bij de ouderen is Luka vooral bekend als de kleinzoon van volkszanger Šaban Šaulic.”