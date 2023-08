Verplichte buscombi en geen alcoholverkoop: Sparta laat PEC-fans na rellen alleen nog onder voorwaarden toe

Met videoSupporters van PEC Zwolle die in februari de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam willen bezoeken, kunnen dat alleen doen als ze gebruikmaken van een verplichte buscombi. In het uitvak wordt bovendien geen alcohol verkocht. Het bestuur van Sparta neemt die maatregelen na de rellen, waarbij twee gewonden vielen, afgelopen zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tegen PEC (1-2).

Na het duel probeerden enkele supporters uit het thuisvak op de hoek van de Oosttribune in het uitvak te klimmen. Het was duidelijk zichtbaar hoe er hangend over de wand voor het uitvak over en weer klappen werden uitgedeeld. Stewards van Sparta probeerden de indringers met man en macht tegen te houden, terwijl de beveiligers van PEC Zwolle op een afstandje leken toe te kijken.

Een aantal spelers, waaronder PEC-captain Bram van Polen, meldden zich in de hoek van het veld om het conflict te sussen. Uiteindelijk keerden de supporters terug in de Zwolse vakken.

Op deze beelden is te zien wat er gebeurde:

Kwaad daglicht

Dat er fanatieke supporters van PEC Zwolle vlak bij het uitvak zaten, lijkt te maken te hebben met de straf die de club kreeg van de KNVB. De sta-vakken moesten deze wedstrijd immers leeg blijven.

De Zwolse club laat zondagmiddag in een statement op de eigen website weten dat het de gebeurtenissen afkeurt. Daarbij geeft PEC aan ‘alles in het werk te stellen om de personen die zich hierbij ernstig hebben misdragen - en de club en duizenden goedwillende supporters in een kwaad daglicht hebben gezet - verantwoordelijk te houden voor hun daden en hierbij hard te straffen.’ Inmiddels is er ook contact geweest met de Supportersvereniging en de directie van Sparta.

Tweede keer

Maandagmiddag komt ook Sparta met een statement naar aanleiding van de gebeurtenissen en komt daarin bovendien met beperkende voorwaarden voor de Zwolse supporters in het komende uitduel. Dat heeft ook te maken met een andere onderlinge wedstrijd uit het verleden, in mei 2022.

‘Naast de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag, was er bij de laatste wedstrijd in Rotterdam ook sprake van spreekkoren, vuurwerk afsteken, vernielingen en het gooien van stoelen en voorwerpen naar andere vakken en het speelveld’, meldt de Rotterdamse club. ‘Sparta spreekt de hoop uit dat dat volgende edities zonder incidenten verlopen zodat de voorwaarden in de toekomst versoepeld kunnen worden.’

Sparta is verder lovend over de eigen stewards die de beschermende rol oppakten in het gastenvak, ‘en, met ondersteuning van de Politie Rotterdam in burger, wellicht erger hebben voorkomen.’ Wel zijn er volgens de club een supporter en een steward gewond geraakt bij het incident. De fan is behandeld door de EHBO.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.