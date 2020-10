Videoscheids behoedt PEC Zwolle voor nederlaag tegen Willem II

Het was zaterdagavond behoorlijk lang wachten op spektakel bij PEC Zwolle-Willem II. Tumult ontstond pas in de slotfase, met een rode kaart, teruggedraaide penalty en geannuleerde goal. Het ontbrak alleen aan doelpunten: 0-0.

De spelers van Willem II vierden het doelpunt van Jan-Arie van der Heijden, vlak voor tijd, uitbundig. Maar een paar minuten later was die Tilburgse vreugde na ingrijpen van de videoscheidsrechter alweer verdwenen. Buitenspel, oordeelde arbiter Martin Perez na het zien van de beelden, en dus werd het geen 0-1, maar bleef het ‘gewoon’ 0-0 in Zwolle.

Rode kaart Saymak

Het was de tweede keer in korte tijd dat een beslissing van de VAR - Alex Bos uit Elburg - goed uitpakte voor PEC. Want vlak voor de afgekeurde goal van Van der Heijden werd een penalty voor Willem II omgezet in een vrije trap. Wel bleef de tweede gele kaart - dus rood - voor Mustafa Saymak staan. ,,Gezien de laatste minuten mogen we blij zijn met 0-0”, zei aanvoerder Bram van Polen, die voor rust uitviel met een spierblessure, dan ook na afloop.

PEC had dus weinig te mopperen, al leek het daar eerst niet op uit te draaien. De Zwollenaren controleerden lange tijd. Kijk alleen al maar naar de eerste twintig minuten: in die fase hoefde doelman Michael Zetterer slechts eenmaal de bal te toucheren. Maar de ploeg van trainer John Stegeman kon in aanvallend opzicht niet doorbijten. Wel had het zelf de VAR ook eenmaal tegen, toen Slobodan Tedic niet in, maar net buiten de zestien werd neergehaald. Perez gaf in eerste instantie nog een strafschop.

Efficiënter

Net als tegen RKC (1-1) zal PEC Zwolle het gevoel hebben gehad dat er meer inzat dan een gelijkspel. ,,Het moet efficiënter”, zei Stegeman al in aanloop. Maar dat was het - wederom - niet.

Corners zat, gevaar rond de zestien ook. Maar schoten op doel? Echt grote kansen? Mwah. Immanuel Pherai kwam in de tweede helft nog het meest in de buurt van een doelpunt. Na een goede combinatie met Clint Leemans pegelde de Dortmund-huurling de bal rakelings over. Later was Pherai opnieuw dicht bij een goal, maar de vleugelspeler schoot voorlangs. Zo bleef PEC zaterdagavond zonder doelpunten.

Wijzigingen

Daar veranderden de nieuwe spelers niets aan. PEC begon met vier wijzigingen ten opzichte van woensdag. Slobodan Tedic kreeg in de spits de voorkeur boven Reza Ghoochannejhad, terwijl Saymak, Dean Huiberts en Eliano Reijnders - allen klein van stuk - het Zwolse middenveld vormden.

Dat PEC wederom moeizaam tot scoren kwam, baart Stegeman - zo zei hij zelf - nog niet veel zorgen. Dat doet de trainer wel over de spierblessure van aanvoerder Van Polen, die meteen na de wedstrijd al liet weten dat het er niet zo best uitzag.

