Vier jeugdspelers PEC Zwolle hijsen zich in het oranje

Na Sepp van den Berg (Oranje O19) en Thomas van den Belt (Oranje O18) zijn Chip Engels, Daijiro Chirino en Douwe Knevel opgenomen in de definitieve selectie van het schaduwteam van Oranje O17. Het trio treedt op dinsdag 2 april in een oefenwedstrijd in Limburg aan tegen de leeftijdsgenoten van Luxemburg.