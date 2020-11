Vier thuiswedstrijden, drie keer doelpuntloos: kan PEC Zwolle tegen Utrecht wél een goal maken?

Vier thuiswedstrijden speelde PEC vooralsnog dit seizoen: tegen Feyenoord, Sparta Rotterdam, PSV en Willem II. Driemaal bleef ‘de nul’ op het scorebord plakken. Alleen tegen Sparta gingen de Zwollenaren los, 4-0, en dat bleek tot op heden de enige overwinning. Ter vergelijking: vorig seizoen, dat door corona niet werd uitgespeeld, bleef PEC in totaal tweemaal doelpuntloos in twaalf thuisduels.

Tegen FC Utrecht hoopt PEC Zwolle vanavond (aftrap 21.00 uur) weer eens een doelpunt te maken in eigen huis. De laatste keer dat de eredivisionist in drie opeenvolgende thuiswedstrijden niét scoorde, was tussen november en december 2016, onder trainer Ron Jans. Overigens herpakte PEC zich toen na de jaarwisseling vrij aardig, aangezien de club in elk resterend thuisduel minstens één goal maakte en zich nipt handhaafde.

Vertrouwd

Maar dat was toen, vier jaar geleden. Inmiddels begint een bezoekje van FC Utrecht bijna vertrouwd aan te voelen voor PEC. Al drie keer eerder waren de Domstedelingen dit kalenderjaar te gast in Zwolle. Eind augustus eindigde een oefenduel in 0-2, anderhalve maand later kwam PEC beter voor de dag: 3-3. Ook die wedstrijd was vriendschappelijk. Alleen in januari troffen beide ploegen, nog gewoon in een uitverkocht stadion, elkaar in competitieverband. En ook toen werd het spectaculair 3-3, door die late treffer van Yuta Nakayama.

FC Utrecht, dat dit seizoen op vreemde bodem nog niet won in de eredivisie, pakte in de laatste twaalf officiële uitduels in Zwolle slechts twee keer de volle buit: in 2014 en 2015. Vier keer won de thuisploeg - met die knotsgekke 4-3 in 2019 als uitschieter - en zes keer werd het gelijk.