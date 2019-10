Vier uit zeven: PEC-huurling Flemming krijgt in Nijmegen wat hij graag wil

clubtopscorerBij NEC krijgt Zian Flemming dit seizoen wat hij bij PEC Zwolle vaak miste: een basisplaats. De huurling (21) is in Nijmegen behoorlijk op dreef met vier goals in zeven wedstrijden.

De teleurstelling was halverwege juli van het gezicht van Zian Flemming af te lezen, kort nadat hij met drie doelpunten een belangrijk aandeel had in de oefenzege van PEC Zwolle op tweedeklasser ZAC. Natuurlijk was hij blij met die hattrick, maar zijn perspectief op een basisplaats was niet zo rooskleurig meer. Hij hoefde niet per se weg, vertelde Flemming nog, al voegde hij er wel aan toe dat hij graag wilde spelen. Het liefst zo veel mogelijk, en niet als invaller voor de laatste twintig minuten.

Verhuur

Dat laatste bleek in Zwolle, waar inmiddels ook Reza Ghoochannejhad aan de selectie was toegevoegd, niet mogelijk. Anderhalve maand na het oefenduel met ZAC verhuurde PEC de 21-jarige Flemming voor de rest van het seizoen aan NEC, uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie. In Nijmegen heeft Flemming als nummer 10 gekregen wat hij zo wenste: een plekje in de basis. Niet langer een rol als reserve.

Op 13 september maakte hij in Den Bosch zijn officiële debuut voor NEC en sinds die avond miste Flemming geen minuut. Zeven potjes speelde hij tot nu toe. Viermaal was hij trefzeker. Waaronder afgelopen maandag, op bezoek bij Jong AZ, waar Flemming vanaf de stip de 0-1 voor zijn rekening nam. Een paar dagen eerder was de gespierde Amsterdammer al matchwinner geworden tegen de beloften van PSV. En ook tegen Go Ahead Eagles kwam Flemming tot scoren. Twee keer zelfs, waarmee hij dit seizoen vooralsnog clubtopscorer van NEC is.