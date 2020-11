Vijf wedstrijden, drie spitsen, nul (!) schoten op doel: de startende nummer 9 van PEC bijt niet

Of Slobodan Tedic, Reza Ghoochannejhad of Mike van Duinen nou in de punt start bij PEC, echt gevaarlijk zijn de spitsen van de Zwolse club de laatste wedstrijden allesbehalve.

In de laatste vijf competitiewedstrijden gebruikte PEC drie verschillende centrumspitsen: Ghoochannejhad (tegen RKC Waalwijk en FC Twente), Tedic (tegen Willem II en FC Utrecht) en Van Duinen (tegen Fortuna Sittard). In al die duels kwam de startende nummer 9 niet tot een schot op doel, zocht statistiekenbureau Opta uit.

Het laatste schot op doel van de spits die in de basis begon bij PEC, werd genoteerd op 18 oktober, bijna anderhalve maand geleden. De Zwollenaren speelden die middag thuis tegen PSV (0-3), met Ghoochannejhad als eerste keus in de punt van de aanval. De 33-jarige Iraniër slaagde er vanaf elf meter niet in om Yvon Mvogo te verschalken. Dat was tot op heden het laatste schot op doel van een basisspits.

Clubtopscorer

Desondanks is Ghoochannejhad gedeeld clubtopscorer van PEC Zwolle. De spits maakte er vooralsnog twee, net als Clint Leemans en de jonge Eliano Reijnders, die donderdag zijn contract verlengde.

Zaterdagavond (aftrap 21.00 uur) speelt PEC Zwolle in Limburg de belangrijke wedstrijd tegen concurrent VVV-Venlo. Beide ploegen hebben dit seizoen vooralsnog acht punten bij elkaar verzameld. Vorig seizoen, ook tegen het einde van het kalenderjaar, won PEC door doelpunten van Kenneth Paal en Pelle Clement met 1-2 in Venlo. Laatstgenoemde is er deze editie vanwege een langdurige blessure niet bij.

Dat geldt ook voor twee van de drie centrumspitsen die PEC rijk is. Tedic (enkelblessure) en Ghoochannejhad (ziek) ontbreken tegen VVV, waardoor Van Duinen dit weekend aan de beurt is om als nummer 9 aan de aftrap te beginnen. De Hagenees staat dit seizoen nog droog in de eredivisie, evenals Tedic.