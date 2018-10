Vijftal PEC Zwolle-spelers ontvangt uitnodiging voor interlands

Socceroos

Genreau maakt op maandag 15 oktober mogelijk zijn debuut voor de nationale ploeg van Australië. De middenvelder mocht vorige maand al mee op trainingsstage in Turkije en staat nu voor zijn eerste wedstrijd met de Socceroos, in en tegen Koeweit.

Curaçao speelt op vrijdag 12 oktober tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden en bondscoach Remko Bicentini heeft Darryl Lachman geselecteerd voor die interland. Het duel in de Nations League wordt afgewerkt in de Verenigde Staten.

Italiaanse huurlingen

Sepp van den Berg

Sepp van den Berg behoort tot de voorselectie van Oranje O19 voor een drietal kwalificatiewedstrijden voor het EK in Armenië volgende zomer. Of hij ook afreist naar Ierland is nog niet duidelijk. De jonge verdediger ontbrak in de laatste wedstrijden van PEC echter met lichte rugklachten.