Visser: ‘Interessant om door te gaan met onze grasplannen’

Na twee jaar vergaderen over de ‘Eredivisie nieuwe stijl’ zijn de achttien clubs tot een overeenstemming gekomen. PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser kan prima leven met de uitkomsten. ,,Dit is voor ons het maximaal haalbare”, stelt de preses. De plannen gaan vanaf het seizoen 2020-2021 in.

Zo is er onder andere een akkoord bereikt over het aantal clubs in de eredivisie: achttien in plaats van zestien. Niets nieuws dus. Clubs worden daarnaast niet verplicht om over te stappen van kunstgras op natuurgras. ,,Het is positief dat we elkaar eindelijk gevonden hebben”, zegt Visser. ,,Hier hadden we op ingezet.”

Dat kunstgras niet verboden wordt, is voor PEC Zwolle niet eens heel relevant. De club wil immers in 2021 of 2022 overstappen op een hybride grasmat. PEC wordt daar financieel voor beloond: kunstgrasclubs die van ondergrond veranderen, krijgen over twee seizoenen een bonus van maximaal 350.000 euro. ,,Daardoor wordt het interessant om door te gaan met onze plannen”, vertelt Visser. De voorzitter vindt het positief dat er geen algeheel verbod komt. ,,Er wordt soms over je gesproken alsof je een halve crimineel bent als je op kunstgras voetbalt.”