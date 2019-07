Vito van Crooij traint twee dagen voor seizoenstart apart bij PEC Zwolle

Beide spelers kampen met lichte fysieke klachten en trainden om die reden apart. Onduidelijk is nog of Van Crooij, die met Stanley Elbers strijdt om een basisplaats, en Paal donderdag weer aansluiten bij de afsluitende training. Daar is in het geval van de aanvaller meer behoefte aan dan bij de verdediger. Paal mist de ouverture tegen Willem II namelijk al zeker vanwege een schorsing.