Vleugelspitsen wijzen Jong PEC Zwolle de weg in bekertoernooi

Het bekerduel was nog geen twee minuten oud toen Rogier Benschop voor de openingstreffer tekende. Halverwege de eerste helft verdubbelde Van Putten, de andere vleugelspits in de ploeg van trainer Albert van der Haar, de marge naar twee. In de slotfase van de wedstrijd werd het 0-3 door Benschop, die oog in oog met Roda-doelman Twan Roex koelbloedig afrondde. In blessuretijd redde Jeremy Mukunga de eer voor de Limburgers: 1-3.