Vliegangst bij PEC? 'Ik denk altijd: Als je gaat, dan ga je'

Tijdens een rondetafelgesprek in Mijas legden we PEC Zwolle-spelers Bram van Polen, Dirk Marcellis, Kingsley Ehizibue en Rick Dekker eens geen voetbalvragen voor, maar gingen we op zoek naar spelers met vliegangst, humor en nachtelijke escapades. ,,Dadelijk zitten we in de volgende vlog van Monica Geuze.”

Wie heeft de meeste vliegangst?

Marcellis: ,,In deze groep kan ik er niet echt één opnoemen. Toen ik bij PSV speelde, vlogen we veel. Timmy Simons had echt vliegangst. Bij het opstijgen en landen zat hij altijd voorovergebogen in zijn stoel, met zijn hoofd tussen zijn benen. Als we weer op de grond stonden, haalde hij opgelucht adem."

Van Polen: ,,Ach, ik denk ook: als je gaat, dan ga je. Daar kun je toch niet veel meer aan doen."

Ehizibue: ,,Maar echt leuk vind ik het niet hoor. Turbulentie moet niet te lang duren. Zoals toen we naar Zuid-Afrika vlogen."

Van Polen: ,,Tijdens de vlucht naar Spanje ging het vliegtuig ineens naar beneden. Ik zat op een gegeven moment naast Brent, onze videoanalist..."

Marcellis: ,,Haha, die zat daar niet heel lekker nee. Ik heb Brent dit trainingskamp wel écht leren kennen. Je krijgt toch de tijd om iemand eens wat uitgebreider te spreken."

Dekker: ,,De spelers kennen elkaar natuurlijk door en door. We trekken zó veel met elkaar op. Van ons kaartgroepje weet ik alles."

Van Polen: ,,Met de jongens in de selectie heb ik een hechtere band dan met mijn vriendengroep. Die spreek ik een keer in de zoveel tijd. Maar de spelers zie je elke dag. We weten ook persoonlijke dingen van elkaar, als het thuis even wat minder gaat bijvoorbeeld. We hebben met z'n allen voor een groot deel toch hetzelfde leven, dan begrijp je elkaar goed."

Welke kamer kan PEC Zwolle het best laten beveiligen?

Marcellis en Van Polen in koor: ,,Thomas Lam en Lars Veldwijk.”

Marcellis: ,,Twee jaar geleden waren we ook hier in Mijas. Lam en Veldwijk zijn toen weinig op hun kamer geweest. Die gingen nog wel eens op pad... Maar daar kunnen we niet te veel over uitweiden, want straks zitten we in de volgende video van Monica Geuze (vlogger en vriendin van Veldwijk, red.)."

Van Polen: ,,Ach jah, daar kijken we toch niet naar. Dit trainingskamp zijn er ook geen gekke dingen gebeurd. We zitten 's nachts gewoon op de kamer. Ik ben wel blij dat Diederik hier minder tv kijkt. Eerder zette hij iets op voor hij ging slapen. Dan werd ik ’s nachts wakker en kon ik de tv weer uitzetten.”

Ehizibue: ,,Erik Israelsson kun je hier gerust alleen laten. Hij vermaakt zich wel. Ik zie hem ook wel eens een boek lezen. Jij was ook bezig met een boek, Bram?”

Van Polen: ,,Klopt. De acht bergen. Ik heb ‘em al uit. Goed boek.”

Dekker: ,,Jij ook Dirk.”

Marcellis: ,,Ja ik moet hier nog voor school bezig. Younes Namli en Youness Mokhtar zijn ook zelfstandig. Ik zie ze alleen tijdens het trainen en eten.”

Dekker: ,,Klopt. Als wij kaarten, kijken zij naar Netflix.”

Marcellis: ,,Die hebben volgens mij hier alle series en documentaires hier afgewerkt.”

Wie snurkt het meest?

Ehizibue: ,,Niemand wil met mij een kamer delen, omdat ik snurk. Dit trainingskamp lig ik met Ryan Thomas, die kan er wel tegen. Ik geef Ryan vijftien minuten voorsprong. Ik val namelijk binnen twee minuten in slaap. Het maakt hem niet zo veel uit dat hij naast mij ligt. Hij heeft met ergere snurkers op een kamer gelegen, dan val ik nog mee."

Marcellis: ,,Erik Bakker en ik snurken ook af en toe. Niet standaard elke dag, dat wisselt. En als het gebeurt, tikken we elkaar even aan."

Van Polen: ,,Ik slaap hier echt goed trouwens. Komt ook doordat Diederik (Boer, red.) rustig slaapt. Al is hij wel slordig. Op de kamer is het af en toe een teringzooi."

Dekker: ,,Ik deel een kamer met Stef Nijland, een hele rustige slaper."

Volledig scherm De spelersgroep van PEC Zwolle loopt een paar rondjes om het trainingsveld tijdens het trainingskamp in het Zuid-Spaanse Mijas. © Pro Shots

Wie klaagt het meest?

Van Polen: ,,Philippe (Sandler, red.) heeft altijd wel wat te klagen over het eten, haha. Hij houdt van het goede leven. De standaard is hoog in zijn familie. Soms wordt hij door zijn moeder vanuit Amsterdam naar Zwolle gebracht, dan kan hij in de auto nog even slapen. Daar hebben we nog wel eens een discussie over."

Marcellis: ,,Met het eten gaat het dus ook zo, hij is beter gewend.”

Van Polen: ,,De moeder van Philippe kan dus het best koken."

Marcellis: ,,Zij heeft alleen nog nooit voor ons gekookt. Dat moeten we dan maar geloven. Bram is de barbecuespecialist."

Van Polen: ,,Barbecueën ben ik wel goed in, ja. De moeder van King heeft wel eens voor ons gekookt. Dat was heerlijk.”

Ehizibue: ,,Klopt, dat is inmiddels een jaar of vijf geleden. Mijn moeder kan ook goed koken. Vraag het haar en ze maakt het. Voor rijst met kip moet je bij mij zijn."

Dekker: ,,Doe mij en Stef maar een avg’tje. Aardappelen, groente en vlees. Mayo en ketchup erbij en gaan."

Ehizibue: ,,De grootste eter van de groep? Jan de Groot, de materiaalman."

Dekker: ,,Niet normaal."

Marcellis: ,,Bij het ontbijt begint hij al met bonen, eieren en spek. En dan gaat hij nog een keer."

Dekker: ,,Na het ontbijt halen we altijd onze trainingskleding bij hem op. Maar de eerste twee dagen moesten we altijd op hem wachten, omdat hij nog aan het eten was. Nu begint Jan gewoon tien minuten eerder aan zijn ontbijt, dan zijn we tegelijkertijd klaar."

Wie kan na zijn voetbalcarrière verder als komediant?

Van Polen: ,,Philippe is een echte clown, maar Mustafa Saymak heeft ook mooie humor. Die gooit echt alles eruit, zonder er bij na te denken. Dat heeft hij soms zelf niet eens door."

Kingsley: ,,Erik Israelsson is ook grappig. Heel droog.

Van Polen: ,,Freire heeft ook wel humor. Hij wilde ondanks zijn blessure per se mee op trainingskamp. Dat heeft de trainer ook gezegd. Hij zit bijvoorbeeld constant te kijken naar wat de top 3 heeft gedaan."

Marcellis: ,,Ik denk dat Nijkamp tegen hem gezegd heeft dat we elk jaar meespelen om het kampioenschap, haha. Winnen van Ajax, Feyenoord en dan met de top meedoen, zei hij. Hij komt in een team waarin niemand Spaans spreekt. Mickey een beetje. Hij pakt het zo goed op. Aanwezig in de groep. Wil er echt bij horen en meedoen. Hij past ook goed bij de groep."

Van Polen: ,,Hij wil echt integreren en is nooit negatief."

Dekker: ,,Het Engels heeft hij heel snel opgepakt."

Marcellis: ,,Maar de allergrootste clown is toch wel onze materiaalman. Jan is voor mij één groot wandelend hoogtepunt."

Welke oud-teamgenoot had je graag meegenomen naar Mijas?