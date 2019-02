Volg hier de arbitragezaak over de verplaatsing van het uitduel van PEC Zwolle bij Ajax

liveblogPEC Zwolle verschijnt vanavond (vanaf 19.30 uur) voor de arbitragecommissie in Zeist. Krijgt de Overijsselse club de datum van 2 maart terug voor het uitduel met Ajax, houdt de arbitragecommissie na de spoedzaak vast aan de door de KNVB vastgestelde 13 maart of wordt de directie van de eredivisionist doorverwezen naar de civiele rechter? Volg het hier in het liveblog van De Stentor.