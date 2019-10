Voor het vijfde jaar op rij strijkt PEC Zwolle neer in ‘walhalla’ Mijas

Voor het vijfde jaar op rij strijkt PEC Zwolle neer in Andalusië, op inmiddels vertrouwd terrein. De ploeg verblijft van zondag 5 januari tot en met zaterdag 11 januari in het La Cala Resort . In die week wordt er getraind en speelt PEC een oefenwedstrijd. Vorig jaar sloot de Zwolse club het trainingskamp in Mijas, gelegen tussen Marbella en Malaga, af met een gelijkspel tegen 1.FC Nürnberg.

Teammanager Isaak Teunis ontdekte het La Cala Resort in 2015, samen met FIFA-makelaar Jeroen Wotte, en was meteen verkocht. In januari zei Teunis tegen deze krant ‘dat hier zo een James Bond-film opgenomen kan worden’. ,,La Cala is voor een voetbalclub echt het walhalla. De sponsoren kunnen golfen, het hotel is voetbalminded, de bedden zijn in orde en het veld is geweldig.”