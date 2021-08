Voor Jesper Drost is het betaald voetbal verleden tijd, hij stapt over naar HHC Hardenberg

SPELERSCARROUSELVoor Jesper Drost is het betaald voetbal verleden tijd, al dan niet voorlopig. De aanvallende middenvelder, die geen nieuw contract heeft gekregen bij PEC Zwolle, sluit aan bij HHC Hardenberg in de tweede divisie.

Drost - nog altijd pas 28 jaar - speelde in het afgelopen seizoen in 24 wedstrijden voor PEC Zwolle, hij maakte twee doelpunten. Toch werd zijn rentree na de glorieperiode in Zwolle (2010-2015) als een teleurstelling ervaren en zo werd Drost een van de vele spelers die afscheid moest nemen van PEC Zwolle. Extra vervelend, omdat het gebeurde in een periode waarin een groot aantal voetballers op de overvolle transfermarkt belandde.

Drost had zich voorgenomen om tot het einde van de transferperiode (eind augustus) alle opties open te houden. Maar na ruim 200 wedstrijden in de eredivisie en 5 duels in de Europa League - namens PEC Zwolle en FC Groningen - kwam de boeiende optie niet voorbij. Daarom kiest Drost, sinds dit voorjaar vader, voor HHC in de tweede divisie, in combinatie met een maatschappelijke loopbaan.

Op De Boshoek is het enthousiasme bij technisch manager Gert Heerkes groot. ,,Het is mooi dat Jesper met al zijn ervaring onze selectie komt versterken. We zijn heel blij dat hij zich voegt bij het team.” HHC kan na de mislukte start van de competitie - nederlagen tegen Scheveningen en Katwijk - wel een impuls gebruiken.