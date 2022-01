Voor PEC-nieuweling Oussama Darfalou (28) is de opdracht duidelijk: ‘Handhaving in de eredivisie’

Handhaving in de eredivisie. Voor PEC-nieuweling Oussama Darfalou, de 28-jarige spits die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Vitesse, is de opdracht duidelijk. Maandag werd de komst van de Algerijn bevestigd.

Oussama Darfalou, die in 2018 bij Vitesse belandde, hoefde niet lang na te denken toen PEC belde, zo liet hij in een eerste reactie weten, ,,Ik wil voetballen en doelpunten maken. Bij Vitesse is er dit seizoen niet ieder weekend uitzicht op speeltijd voor mij. Ik ben dan ook blij dat ze mee wilde werken aan een verhuur en dat ik in Zwolle weer onder trainer Dick Schreuder mag werken. Van hem heb ik bij Vitesse in die paar maanden veel geleerd. Ik heb met de trainer gesproken en de opdracht is duidelijk, handhaving in de eredivisie.”

Quote Onze trainer heeft de afgelopen periode al intensief met Darfalou samenge­werkt en kent zijn kwalitei­ten Mike Willems, Technisch manager PEC Zwolle

Technisch manager Mike Willems noemt Darfalou, die bij Vitesse 19 treffers maakte in bijna 100 duels en in 2016 met zijn land deelnam aan de Olympische Spelen, een fysiek sterke spits die ontzettend doelgericht is. ,,Dick heeft de afgelopen periode al intensief met hem samengewerkt en kent zijn kwaliteiten. Hij is topfit en wil PEC in de eredivisie houden. Daarmee komt dan ook direct Oussama zelf weer in de picture.”

Max de Waal

Darfalou is de eerste nieuwe speler deze transferwindow van de Zwollenaren, die halverwege het seizoen met slechts zes punten troosteloos onderaan staan in de eredivisie. Later deze week maakt PEC de komst van de 19-jarige Max de Waal bekend. De aanvaller uit Hoorn komt over van Jong Ajax.

Verder hoopt PEC, dat vrijdag 14 januari de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Willem II, deze maand nog een centrale verdediger aan de selectie toe te voegen.