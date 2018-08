Voor Ryan Thomas voelt PEC Zwolle te comfortabel: Ik moet mezelf meer uitdagen

Ryan Thomas (23) las in aanloop naar de seizoensopener tegen Heerenveen vanavond (20.00 uur) boekjes voor, bedacht hoe hij zijn spel op de next level kreeg en wees clubs uit Rusland en China af. ,,Ik maak alleen een transfer voor het voetbal”, zei hij twee dagen voor zijn vertrek naar PSV, in zijn laatste interview aan De Stentor als speler van PEC Zwolle

Hoewel hij alweer aan de vooravond staat van zijn zesde eredivisieseizoen, was in de voorbereiding erop alles anders voor Ryan Thomas. Heus niet alleen door de zoektocht naar een mooie club, die zijn zaakwaarnemer vooralsnog tevergeefs aflegt nadat PEC hem in het voorjaar het prijskaartje influisterde. Zo kwam Thomas na de pittige opbouwtrainingen en oefenpotjes voor het eerst als papa thuis in Nederland. Als Lily Mae, een dag voor kerst geboren, zijn stem dan hoort, wil ze een knuffel. Maar niet lang, want de tv wacht. ,,Het is prachtig. Mijn vriendin en ik hebben nu een goed ritme gevonden. In de eerste maand draaide ik me ’s nachts bij elk geluidje om. Lily heeft mijn behoeften naar de achtergrond verdreven. Alles draait om haar. Ik hou haar handjes vast om haar te leren lopen en we lezen al boekjes voor. Heerlijk.”

Krachthonk

Niet alleen Lily Mae is nieuw, ook werd zijn aanloop naar het eredivisieseizoen eindelijk eens niet verstoord door knieklachten. De middenvelder die vorig seizoen meer dan dertig wedstrijden speelde, miste alleen het oefenduel met AA Gent door een lichte scheenbeenblessure. Wat het hem zegt? ,,Ik denk dat ik de juiste manier heb gevonden om mijn lichaam dagelijks te gebruiken in het profvoetbal. Ik heb hier hard voor getraind, vooral in het krachthonk. Met Kingsley (Ehizibue, red.) doe ik dat nog regelmatig voor trainingen. Ik voel me fitter dan ooit.”

Volledig scherm Ryan Thomas doorliep de hele voorbereiding met PEC Zwolle, maar verkast op de dag van de seizoensopener tegen Heerenveen naar PSV. © Niels Boersema

Te comfortabel

Het zorgt ervoor dat de beste speler van PEC Zwolle zich nog gemakkelijker een weg baande door de oefencampagne. ,,Het wordt niet saai en ook niet te gemakkelijk voor me”, stelt Thomas, ,,maar ik ga me misschien wel te comfortabel voelen. Dat is ook mijn eigen fout, want ik moet mezelf ook meer uitdagen. Iedereen kan een goed seizoen draaien. Het gaat erom hoe consistent je blijft. Dat wil ik nu bewijzen. Niet alleen hetzelfde als vorig jaar, maar juist ook vooruitgang laten zien, door op meerdere vlakken verantwoordelijkheid te pakken.”

Achtertuin

Toeval bestaat niet. De Nieuw-Zeelander heeft zojuist namelijk als een volleerd acrobaat voor de clubcamera’s staan jongleren met drie kiwi’s. Het gecompileerde gifje zal na elk doelpunt van Thomas op social media worden rondgeslingerd door PEC. Vorig seizoen gebeurde dat welgeteld één keer. Veel te weinig, weet de spelmaker. ,,Naast het spel snel verplaatsen is het tijd om egoïstischer te worden en meer te scoren. Ik schiet vaak niet zelf, omdat ik aan het team denk. Dat moet eruit. Ik moet vaker doen wat ik vroeger in de achtertuin deed: lekker dribbelen en zelf schieten. Ik mik niet op een aantal, want dan ga ik misschien forceren. Dit onderdeel moet gewoon beter om mijn spel op de next level te krijgen.”

Volledig scherm Ryan Thomas verlaat PEC Zwolle voor PSV: 'Ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat alleen moet bellen als ik ergens moet tekenen.' © Vakfoto Van Der Beek

Heeft dit je misschien in Zwolle gehouden?

,,Dat zou kunnen. Clubs kijken misschien eerst naar rendement, omdat ze bijvoorbeeld een middenvelder willen die vijf tot tien goals meebrengt. Ze kijken niet meteen naar het aantal intercepties of de passzuiverheid. Mogelijk schakelen ze daarom door.”

Had je nog verwacht het nieuwe seizoen met PEC Zwolle te beginnen?

,,Ja, in alles wat ik deze zomer heb gedaan, hield ik rekening met de eerste training van PEC eind juni. Ik heb ook tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat hij me niet met transferperikelen moest storen en me alleen moest bellen als ik ergens moest tekenen.”

Dan heeft hij je dus niet gebeld?

,,Nee, echt niet. Hij appt wel hoe het gaat en zo, maar verder niet. Hij weet welke clubs ik zie zitten. Ik kon naar Rusland en China, maar die clubs heeft hij meteen afgewezen. Als ik een stap maak, is dat niet voor het geld. Ik maak alleen een transfer voor het voetbal.”

Vorig jaar is na jouw contractverlenging uitgesproken deze zomer in te zetten op een transfer. Zit je hier wellicht nog omdat PEC een te hoge vraagprijs hanteert?

,,Dat kan een rol spelen, maar ik weet het niet en spreek ze er niet over. Ik heb nog een jaar contract, dus clubs willen niet te veel betalen. Dat snap ik wel. PEC heeft het goed recht om een mooie transfersom aan mij te verdienen. Dat wil ik zelf ook, na alles wat ze voor me gedaan hebben. Als het niet zover komt, is dat ongelukkig voor iedereen. Opnieuw verlengen? Dat ligt eraan waar PEC heen wil en wat ze daarin met mij van plan zijn. Als ik blijf, wil ik straks eerst weten waarom clubs me niet hebben gehaald. Het kan ook nog ineens snel gaan. Zo niet, dan heb ik het gevoel dat we voor Europees voetbal kunnen gaan met PEC. Helemaal als we nog wat ondersteunende spelers krijgen, want we vormen al een hele mooie mix van ervaring en talent.”

Wat is er veranderd?

,,De nieuwelingen zorgen voor veel diepgang, waardoor we niet meer zo eendimensionaal en voorspelbaar zijn als vorig seizoen. Ik heb spelers van verschillende eredivisieclubs gesproken die zeiden: ‘jullie konden maar één ding’. Dan maakt het niet uit hoe goed je daarin bent, want als tegenstanders dat doorhebben, kun je ze niet blijven breken. Ik ben er nu geruster op, omdat we completer zijn.”

Daarmee trappen jullie vanavond de eredivisie af tegen Heerenveen. Je zult wel klaar zijn met die oefenpotjes.