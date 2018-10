Voor Van den Berg en Leemans komt Excelsior waarschijnlijk ook te vroeg

Van zorgenkind tot redder: Polletje heeft Van der Hart mentaal gevormd

1 oktober Hij werd gezien als de natuurlijke opvolger van Jasper Cillessen bij Ajax, maar daarna was Mickey van der Hart vooral omstreden onder de lat in Deventer en Zwolle. Bij PEC is de veel bekritiseerde doelman, die zich tegen FC Groningen, FC Emmen en Staphorst (0-1) ontpopte tot redder in barre tijden, bezig aan een indrukwekkende wederopstanding. Een monoloog over het polletje, de mental coach en een stempel.