‘Voorbeeldprof’ Thy kan kans grijpen bij PEC, dat Van Polen weer moet missen

Ook Kenneth Paal is niet inzetbaar. De linksback kampt nog altijd met een liesblessure. Mustafa Saymak (hamstring) en Etiënne Reijnen (enkel) zullen eveneens niet in actie komen tegen Feyenoord. Spits Reza Ghoochannejhad is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen Fortuna Sittard. Lennart Thy neemt zijn plek in de punt van de aanval over. ,,We willen zo veel mogelijk logische dingen doen, en Lennart opstellen is wel het meest logische”, zei Stegeman.