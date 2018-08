Voorbereiding PEC Zwolle stemt trainer en aanvoerder tevreden

Hoewel ze beiden in het slotstuk van de oefencampagne (3-0 winst op RKC) liever wat meer weerstand hadden gehad, hielden John van 't Schip en Bram van Polen een goed gevoel over aan de voorbereiding van PEC Zwolle.

,,Je hoopt op een betere graadmeter, maar deze wedstrijd doet niets af aan mijn gevoel. Dat was al goed", stelt Van Polen. De aanvoerder zag PEC Zwolle vooral in de laatste weken, tegen Hannover en Levante, goede wedstrijden op de mat leggen. ,,We hebben er gewoon goede spelers, met een goede kop bij gekregen. Je ziet het elke week beter worden. Het is heerlijk om dit team te spelen en daardoor heb ik zin gekregen in dit seizoen."

Geconcentreerd

De hoofdtrainer sloot zich na de overtuigende overwinning, waarvoor PEC Zwolle in de eerste helft de basis legde tegen het povere RKC, aan bij zijn captain. ,,Ik vond de tweede helft vandaag ook goed, helemaal als je rekening houdt met de warme omstandigheden", aldus Van 't Schip, die zag dat de tegenstander zich na een uur voor het eerst in het zestienmetergebied van PEC meldde.

,,Je weet dat je in de voorbereiding niet altijd tegenstanders treft die je wil. Echte weerstand hebben we echter in de weken hiervoor al gehad. Toen zag ik al dat we stappen maakten. Tegen RKC hebben we ook weer goede patronen gezien en hebben we heel geconcentreerd gespeeld. Deze voorbereiding stemt wel tot een bepaalde tevredenheid. Ik ben blij dat het seizoen nu gaat beginnen."