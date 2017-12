Voormalig kledingsponsor spant rechtszaak aan tegen PEC Zwolle

PEC ging in 2015 een verbintenis voor vier jaar aan met Robey Sportswear. De samenwerking werd halverwege beëindigd toen tussen beide partijen een verschil van inzicht ontstond over de inhoud van de gesloten contracten. De Zwolse club ging daarop in zee met sportkledingfabrikant Craft. Naar nu blijkt, is PEC vanwege een ‘zakelijk conflict’ nog altijd niet verlost van de vorige kledingsponsor. Robey wil geld zien van PEC Zwolle, dat andersom ook nog recht claimt te hebben op een som.