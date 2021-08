Voormalig PEC-speler Martin Wiggemansen (64) overleden

Wiggemansen speelde twee seizoenen in Zwolle: van 1984 tot 1986. In die periode kwam de linkerspits, destijds gehaald door de toenmalige trainer Co Adriaanse, tot 26 duels, waarin hij zes keer scoorde.

Nadat Wiggemansen in 1986 zijn carrière bij PEC had afgesloten, keerde hij terug naar Ajax, de club waar hij onder meer in de Europa Cup 1 uitkwam in het duel met Bayern München. In Amsterdam werd Wiggemansen jeugdtrainer en was hij teammanager van C1.