Voormalig PEC-verdediger Thomas Lam (27) vindt het avontuur in Bulgarije

foto's Zwolse broers gaan op één dag met PEC-pos­ter op de foto bij alle eredivisie­sta­di­ons: ‘Oppassen in Deventer’

15 juli De 54-jarige Erik van Munster, PEC-fan in hart en nieren, bezocht samen met zijn broers Wilko (57) en Dick (52) op één dag alle eredivisie-stadions. Daarvoor zat het trio, dat zich bij alle achttien clubs liet vereeuwigen met een PEC-poster, in totaal 991 kilometer in de auto. ,,Zwaar? Nee, hoor. We hadden zoveel lol dat de dag is omgevlogen.”