Voormalig PEC Zwolle-speler Joey van den Berg verrast met transfer naar NEC

Van den Berg gold in zijn jeugd als groot talent, maar brak door een gebrek aan discipline en na een terugkeer in het amateurvoetbal pas in 2010 door bij PEC Zwolle. Vijf jaar geleden nam Heerenveen hem over. Van den Berg verkaste in 2016 naar het Engelse Reading, voor wie hij in totaal 68 officiële wedstrijden speelde.