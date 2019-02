Voormalig topatleet Gregory Sedoc bezoekt training PEC Zwolle

Arbitrage­com­mis­sie: niet bevoegd om over verplaat­sing uitduel van PEC Zwolle bij Ajax te beslissen

26 februari PEC Zwolle verscheen vanavond voor de arbitragecommissie in Zeist vanwege de verplaatsing van het uitduel bij Ajax. De arbitragecommissie achtte zich echter niet bevoegd om te beslissen over de verplaatsing van het veelbesproken duel in Amsterdam. Lees hier het liveblog over de arbitragezaak terug.