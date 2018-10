Voormalige Feyenoord-belofte Hamer keert als PEC-speler terug in De Kuip: ‘Ik wil alleen mijn eigen trainer iets bewijzen’

Zoals zoveel voetballers heeft Gustavo Hamer de nodige tatoeages op zijn ledematen laten drukken. De middenvelder van PEC Zwolle heeft nog ruimte over en overweegt nu een voetbalgerelateerde plaat. ,,Ik debuteerde met nummer 38 bij Feyenoord. Dat lijkt me wel een mooie", aldus Hamer, die zondag terugkeert in De Kuip.

,,Mijn debuut bij Feyenoord was heel bijzonder. Ik speelde met rugnummer 38 tegen Ajax in de Arena. Misschien doe ik wel iets met dat rugnummer. Zo’n debuut is zo belangrijk omdat je dat als speler krijgt te zien wat je allemaal nog voor je hebt", legt Hamer uit.

Verder dan een paar invalbeurten kwam hij niet bij Feyenoord, waarop Hamer na een succesvolle huurperiode bij Dordrecht naar Zwolle trok. Bij PEC veroverde de sterk spelende middenvelder de voorbije maand een basisplek. Die behoudt hij in De Kuip ook nu Clint Leemans is hersteld van zijn enkelblessure.

,,Het is fantastisch om terug te keren waar ik jaren jeugd- en selectiespeler was", stelt Hamer. ,,Feyenoord heeft mij helpen ontwikkelen en heeft daardoor altijd een plek in mijn hart. Ik heb er heel veel zin in. Dit is een mooie wedstrijd om te laten zien wat ik kan.”

Aan Giovanni van Bronckhorst die het niet in in hem zag zitten? Nee, teveel bewijsdrang werkt alleen maar averechts, maar ik wil mijn eigen trainer laten zien dat hij mij kan vertrouwen op mij kan bouwen, ook in moeilijke wedstrijden.”