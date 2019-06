Voorspellende droom voor Westerman (17): ‘Ik wil sowieso voor PEC debuteren’

Drie doelpunten in je eerste wedstrijd voor PEC Zwolle, daar kun je alleen maar van dromen. In het geval van Westerman is dat letterlijk gebeurd. ,,Ik droomde vannacht dat ik drie keer scoorde. Echt waar. Ik ben heel trots dat me dat is gelukt”, glundert de jonge voetballer, die in de tweede helft zijn opwachting maakt tegen de amateurs van FC Dalfsen (0-11) en zich meteen laat zien. Dankzij de treffers van Westerman in de slotminuten haalt PEC de dubbele cijfers.

Westerman, komend seizoen speler van O19, is naar eigen zeggen ‘een echte rechtsbuiten’. Snel, gevaarlijk. ,,Ik houd ervan om langs mijn man te gaan en een strakke bal op de spits te geven.”

Zwemmen

Sinds dinsdag staat Westerman op het trainingsveld in Wijthmen. Als jonkie tussen de kerels. ,,Ik hoorde maandagavond pas dat ik mee mocht trainen. Mijn trainer van O19, Michael Valkanis, probeerde me in de middag al te bellen, maar toen was ik aan het zwemmen en had ik mijn telefoon niet mee. Toen ik thuiskwam, had ik ineens allemaal berichten. ‘Wat is er aan de hand’, dacht ik. Ik belde meteen mijn trainer terug, maar er was een grote landelijke storing en kon hem niet bereiken.”