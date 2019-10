Voorzitter Adriaan Visser: ‘Stegeman komende twee jaar gewoon trainer van PEC Zwolle’

De zwalkende eredivisionist staat na de afgang bij Heracles zaterdag (4-0) en na elf speelronden een punt boven de degradatiestreep. Preses Visser ziet na de derde opeenvolgende uitnederlaag waarin PEC niet tot scoren kwam naar eigen zeggen geen reden om aan zijn hoofdtrainer te twijfelen.

,,Omdat ik zie hoe John werkt en ik, met de spelers die straks nog gaan terugkomen, ervan overtuigd ben dat wij hier uit gaan komen. Zijn positie is voor ons totaal niet in kwestie. John is de komende twee á drie jaar gewoon trainer van PEC Zwolle en wij gaan hier samen aan iets moois bouwen. Ik heb de wedstrijd tegen Heracles ook gezien. Ik vond de eerste helft heel aardig. Je zag wel dat het op enig moment in elkaar donderde in de tweede helft. Dat kan niet en daar zal de staf mee aan de slag moeten.”

Saymak en Bruns

Ondertussen reist PEC onder hoogspanning af naar Zeeland. Het vertrouwen bij de Zwollenaren is in de povere eerste seizoenshelft broos gebleken en ook het spitsuur in de ziekenboeg is nog niet ten einde. Sterker nog, afgelopen weekeinde meldden zich in Mustafa Saymak en Thomas Bruns twee nieuwe leden. Saymak viel tegen Heracles uit met een liesblessure, terwijl Bruns met schouderklachten kampt.

Tegenover hun absentie en die van de langdurig geblesseerden Bram van Polen, Mike van Duinen en Etiënne Reijnen, staat de terugkeer van Thomas Lam. De centrale verdediger begint voor het eerst sinds hij in april een gebroken voet opliep in de basis bij PEC, waar ook reservedoelman Michael Zetterer (elleboog) ontbreekt.

Koker

Dat PEC in Hoek een geduchte tegenstander treft, is in Zwolle niet opgemerkt gebleven. De derdedivisionist staat bovenaan en was in de eerste tien competitieduels liefst 30 keer trefzeker. Stegeman geeft zijn ploeg voor de lange reis naar Zeeuws-Vlaanderen en het treffen met de Belgisch getinte titelkandidaat één opdracht mee: ,,We moeten die koker in. Het liefst met goed voetbal maar het belangrijkste is gewoon dat we doorgaan. Je hebt de voorbije jaren gezien dat er elke ronde weer verrassingen zijn. Wij moeten gewoon zorgen dat we die koker in komen.”