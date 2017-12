Voorzitter PEC waarschuwt: Geen speler vertrekt meer voor een appel en een ei

De voorzitter reageert in een column op de media die in hun berichtgeving rekening houden met een leegloop in de winterstop vanwege de uitstekende seizoensstart waarin meerdere spelers excelleren. ,,Het geruchtencircuit is inmiddels aardig op stoom geraakt en als ik de media mag geloven krijgen we hier in Zwolle te maken met een ware leegloop. Ondertussen heeft zich officieel nog geen enkele club gemeld en wil ik hier een duidelijk statement maken: Bij PEC Zwolle vertrekken geen spelers meer voor een appel en een ei", aldus Visser.

Beste seizoen

PEC is bezig aan het beste seizoen in de clubgeschiedenis. De Zwolse club bezet de vierde plek na dertien speelronden. Daarin trokken jonge spelers als Ryan Thomas, Younes Namli, Kingsley Ehizibue en Philippe Sandler de aandacht. Mustafa Saymak en Youness Mokhtar, die hun aflopende contract vooralsnog niet verlengen, hebben de ambitie om hun geluk in het buitenland te beproeven uitgesproken.

Juiste prijs