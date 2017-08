Voorzitter PEC Zwolle: Ik ben wel klaar met die discussie over kunstgras

,,Het is pure demagogie. Ik ben wel klaar met die discussie over kunstgras." Het is duidelijk, PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser zal het pamflet om kunstgras te verbannen uit de eredivisie niet ondertekenen.

PEC-voorzitter Adriaan Visser heeft geen goed woord over voor de actie die de huidige en voormalige aanvoerders van Oranje zijn gestart om kunstgras te verbieden in de hoogste divisie in Nederland. In Zwolle valt het pleidooi dan ook als zaad op de rotsen. ,,Wij zien geen enkele aanleiding om kunstgras te vervangen door welk ander type gras dan ook."

Niet op feiten

Het stoort Visser vooral dat de discussie volgens hem niet op feiten is gebaseerd. Dat spelers zich anders zouden gedragen op kunstgras, dat het slecht zou zijn voor hun ontwikkeling en voor het imago van het Nederlandse voetbal, het gaat er bij hem niet in. ,,Pure demagogie, niet op feiten gebaseerd. Als bestuurder kan ik daar helemaal niks mee. Met ons veld voldoen we aan alle regels en randvoorwaarden."

Het wordt volgens Visser tijd dat binnen de KNVB een brede discussie gevoerd gaat worden over kunstgras. ,,Maar dan wel op basis van feiten. Als die uitwijzen dat kunstgras onwenselijk is dan zullen we gaan meebewegen", aldus Visser.

Aanloopproblemen

Afgezien van wat aanloopproblemen met de onlangs aangelegde kunstgrasmat is PEC Zwolle volgens Visser erg tevreden over kunstgras. ,,Het is heel intensief te gebruiken. Alle teams kunnen op ons veld trainen en dat geeft de club een compacte uitstraling en een eigen cultuur. Iedereen kent iedereen daardoor. Als we op natuurgras moeten spelen wordt dat veld het exclusieve bezit van de hoofdselectie", schetst Visser. Dat zou dan ook ingrijpen in de cultuur van de club.

Toch is PEC Zwolle wel aan het voorsorteren op een eventuele toekomst zonder kunstgras. De club kijkt volgens Visser naar de mogelijkheden van een hybride veld. ,,Dat is eigenlijk gewoon natuurgras, maar dan met een kunststof raster dat de wortels op hun plek houdt. Daardoor is zo'n veld vaker te gebruiken. Deze studie is een parallel proces. Mocht blijken dat kunstgras onwenselijk is dan zijn we klaar om op hybride gras over te stappen."

Voordat het zover is moeten volgens Visser ook nog organisatorische hobbels worden genomen. Omdat hybride gras minder intensief gebruikt kan worden zijn er extra velden nodig voor training en wedstrijden.

Bruin veld

Volledig scherm Stills van televisie-uitzending Fox Sports. Hier is goed te zien dat er bruine plekken zitten in het splinternieuwe kunstgras van PEC Zwolle. © Fox Sports Het nieuwe kunstgrasveld waar PEC Zwolle nu op speelt moet in ieder geval nog een jaar of vijf mee. Vorig weekend oogstte het veld hoon omdat het verdord leek. De ingestrooide kurk blijft nog teveel aan de oppervlakte en geeft het veld een bruine kleur. Leverancier Greenfields studeert op mogelijkheden om het een groene, natuurlijke uitstraling te geven, zegt woordvoerder Nicole Arends. ,,We begrijpen dat de uitstraling van het veld voor toeschouwers ook van belang is. Het allerbelangrijkste is natuurlijk toch hoe de mat voelt, hoe die speelt, hoe de spelers dit nieuwe veld ervaren."

Zeer tevreden

Volgens Greenfields gaan de noppen van de spelers door de kurk dieper het veld in, zodat het natuurlijker aanvoelt. Vocht wordt beter vastgehouden en ook voor slidings is het beter. Het veld moet zich nog zetten en het effect van de bruine kleur zal na verloop van tijd minder worden, verzekert de leverancier.