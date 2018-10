Voorzitter PEC Zwolle: plannen PSV, Ajax, Feyenoord 'veel te voorbarig'

Maandagavond lekte uit dat de ‘grote drie’ - PSV, Ajax en Feyenoord - een deel van de inkomsten die Nederlandse clubs bij elkaar spelen in de Champions League en de Europa League willen verdelen over de gehele eredivisie. Op de voorwaarde dat kunstgras wordt verbannen op het hoogste niveau en Ajax en PSV hun beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie behouden. Ook moet er een nieuwe competitieopzet komen met mogelijk zestien in plaats van achttien teams. Deze ‘eredivisie 2.0’ moet vanaf 2021 een feit zijn.