Voorzitter Visser komt met PEC in tijdnood voor civiele procedure: ‘Willen we nachtje over slapen’

De kans is klein, maar PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser wilde toch een kleine slag om de arm houden om te bepalen of de club naar de civiele rechter stapt nu de arbitragecommissie zich niet bevoegd achtte om de zaak rond het verplaatste uitduel met Ajax te behandelen. ,,Wij vinden nog steeds dat we een punt hebben en dat onze belangen zijn geschaad.”

Visser was flankeerde samen met technisch directeur Gerard Nijkamp advocate Marjolijn Lips. Zij zagen haar pleidooi in Zeist om de arbitragecommissie zich over de zaak te laten buigen afgewezen worden. ,,Die arbitragecommissie stond wel sympathiek en positief tegenover ons verhaal", zegt Visser. ,,We hebben het met elkaar besproken en onze advocate dacht dat we voor deze zaak het best hier terecht konden. De arbitragecommissie voelt zich alleen niet bevoegd hier uitspraak over doen.”

Lees ook Arbitragecommissie: niet bevoegd om over verplaatsing uitduel van PEC Zwolle bij Ajax te beslissen Lees meer

Civiele procedure

Om de speeldatum voor het uitduel met Ajax te herzien, van woensdag 13 maart naar zaterdag 2 maart of naar een andere datum, dient PEC Zwolle een civiele procedure te starten. De tijd dringt echter, aangezien de club hoopte aankomende zaterdag alsnog aan te kunnen treden tegen Ajax. ,,We hebben overlegd en vinden dat we daar eerst nog maar een nachtje over moeten slapen. We vinden eerlijk gezegd namelijk dat we nog steeds een punt hebben. Alleen als donderdag of vrijdag pas uitspraak wordt gedaan, kom je wel tekort op de wedstrijd te zitten.”

Is de gang naar Zeist dan niet voor niets geweest? ,,Nee hoor", stelt Visser. ,,Soms is het alleen al belangrijk om je punt te maken. Wij vinden dat we dat gedaan hebben. Dat moet ook, want wij vinden nog steeds dat onze belangen geschaad zijn. In dat opzicht hebben we ook nog een case bij de civiele rechter. Alleen de tijd zit ons echt in de weg. We doen dit omdat we benadeeld worden. Het uitspreken daarvan en ervoor knokken doen we voor onze belangen en die van onze supporters. En dat doen we vanuit diepe verontwaardiging.”