Vrije trap Hamer is hoogtepunt in generale repetitie PEC Zwolle

Vlak voor rust krijgt Xavier Mous de handen van de PEC-supporters voor elkaar als hij op knappe wijze de openingstreffer van de Grieken voorkomt. De doelman beschaamt het vertrouwen dat trainer John Stegeman in hem heeft niet en houdt zijn ploeg in de wedstrijd. Scheidsrechter Richard Martens fluit meteen af: tijd voor de pauze.

Eerste keeper

Het is één van de zaken die in aanloop naar de competitiestart tegen Willem II is opgehelderd. Mous, deze zomer overgekomen van eerstedivisionist SC Cambuur, is dit seizoen eerste keeper en krijgt de voorkeur boven de Duitse huurling Michael Zetterer.