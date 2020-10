Vrouwen eredivisie gaat door maar dit weekeinde nog niet, PEC Zwolle - Ajax wordt verzet

,,Het is nooit een dag saai in het vrouwenvoetbal’’, zegt technisch manager Sebastiaan Borgardijn van PEC Zwolle met een grijns. ,,We moeten even afwachten hoe de protocollen eruit gaan zien, en of wij overal aan kunnen voldoen. Testen gebeurt nu bijvoorbeeld wel, maar niet op structurele basis. Op dit moment mogen we nog niet trainen, maar ik kan mij voorstellen dat dat vanaf maandag wel weer kan.’’