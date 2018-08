Vrouwen PEC hervatten voorbereiding met grote nederlaag tegen Japanners

De Japanse vrouwenploeg versloeg tijdens het trainingskamp in Nederland eerder sc Heerenveen met 8-0. Tegen PSV werd met 1-1 gelijkgespeeld. Ook PEC Zwolle Vrouwen leek dinsdag op weg naar hetzelfde resultaat toen de 17-jarige Amy Banarsie de openingstreffer van Urawa Red Diamonds ongedaan maakte. In het laatste kwartier ging het echter mis. De Aziaten profiteerden optimaal van de ruimtes in de Zwolse defensie en liepen simpel uit naar een 5-1 overwinning.