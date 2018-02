Vrouwen PEC van hekkensluiter tot nummer drie: ‘Fantastische prestatie voor iedereen’

PEC Zwolle Vrouwen zorgde vrijdagavond voor een unicum door voor het eerst in de clubgeschiedenis het reguliere seizoen in de top 3 af te sluiten en deelname aan de kampioenspoule af te dwingen. Trainer Wim van der Wal zag het geloof in een verbluffende eindklassering gedurende het seizoen steeds verder toenemen.

,,Dit was niet iets wat we vooraf hadden durven dromen”, aldus Van der Wal, bezig aan zijn eerste jaar als coach van PEC Zwolle Vrouwen. ,,We waren aan het begin namelijk niet compleet. We waren nog bezig om speelsters te halen en we kampten nog met een aantal blessures. We konden dus nergens op inzetten.”

Dat veranderde eind augustus, toen PEC Vrouwen op trainingskamp ging in Duitsland. Het team kreeg met een drietal buitenlandse versterkingen, een leegstromende ziekenboeg en de eerste wedstrijden in de benen langzaamaan vorm.

Gewaagd

Van der Wal: ,,Tijdens dat trainingskamp maakten we afspraken met elkaar. Hoe ga je met elkaar om? Wat verwachten we van elkaar en van de staf? Toen hebben we ook de richting bepaald van de doelstelling. Dat moest een plek bij de eerste vijf worden. Een aantal meiden vond dat nogal gewaagd, want zij waren een seizoen eerder nog onderaan geëindigd.”

,,Heel voorzichtig zag je dat de sfeer en het spel steeds beter werden”, vervolgt Van der Wal. ,,We hebben twee keer ruim verloren, maar verder zaten we er elke wedstrijd goed bij. De meiden voelden: Hier valt wat te halen. Dat maakt iets los in het teamproces.”