Vrouwen PEC winnen nu wél van Alkmaar: ‘We speelden ze in fases van het kastje naar de muur’

Dat deed Alkmaar na rust prompt wel. Totaal onverwachts en spottend met welke vrouwenvoetbalwet dan ook. Sanne Koopman poeierde de bal hoog en hard in het Zwolse doel: 1-1. Daarna was het duel wat meer in evenwicht en leken beide ploegen af te stevenen op een gelijkspel. De overwinning ging toch naar PEC. Alkmaar-verdedigster Anna Ruiter werkte tien minuten voor tijd een inzet van Loyce Speelman in het eigen doel: 2-1.

Eigen tempo

Volgens centrale verdediger Pruim was de overwinning volkomen terecht. ,,We waren beide helften dominant. Dat Alkmaar in de tweede helft wat beter speelde, had vooral te maken dat wij wat slordig werden. Ons strijdplan was om rustig aan de bal te blijven en ons eigen tempo te bepalen. Dat we eerder twee keer van ze verloren hebben, kwam omdat we toen heel ongeduldig aan de bal waren en veel balverlies leden. Dat deden we nu veel beter. We hebben ze in fases van het kastje naar de muur gespeeld.”