Vrouwen PEC Zwolle halen nieuwe spits, Bruinenberg vertrekt

Bruinenberg zet een punt achter haar topsportcarrière, zo maakt ze bekend op haar Facebook-pagina. Het is nog niet bekend waar de voetbalster komend seizoen speelt. Bruinenberg spreekt over een carrière 'met heel veel hoogtepunten en helaas één erg dieptepunt'. Daarmee doelt de Steenwijkse op de zware blessure die ze opliep in november 2016. Bruinenberg brak haar enkel, kuitbeen en scheenbeen.